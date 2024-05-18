В Финляндии расследуют масштабную утечку данных в системе образования Хельсинки
Масштабная утечка данных произошла в Финляндии в результате кибератаки на сеть Хельсинки, Центральная криминальная полиция страны и столичная полиция начали расследование. Об этом сообщили правоохранители.
«Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки», — указано в пресс-релизе полиции.
Администрация финской столицы заявила правоохранителям, что были взломаны данные в информационной сети отдела образования и воспитания города. Как сообщали изначально власти, из-за кибератаки злоумышленники могли получить информацию о 80 тысячах человек, в том числе учащихся, опекунах, работниках образовательного сектора города. Позже в Хельсинки уточнили, что жертвами хакеров могли стать 120 тысяч человек.
Представитель Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля допустил, что эта утечка в результате взлома может быть крупнейшей в муниципальном секторе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru