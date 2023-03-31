«Шестерка Вашингтона»: В Совфеде уверены в скором вступлении Финляндии в НАТО

Накануне генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Так, в понедельник, 27 марта, членство Финляндии в альянсе поддержал парламент Венгрии, Турция проголосовала по этому вопросу последней из членов НАТО. Андрей Климов отметил, что Вашингтон давно принял решение о том, что Финляндия вступит в альянс.

«Американцы начали работу по подготовке общественного мнения Финляндии к вступлению в НАТО лет пять назад. Так что они доведут эту работу до конца. Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. Она выполняла роль моста между Россией и целым рядом западных государств. Сейчас эта роль прекратилась. Таким образом, источник своего развития, который кормил и поил их на протяжении полувека, они ликвидировали. Теперь это просто очередная "вашингтонская шестерка"», - сказал Климов.

Сенатор отметил, что Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те военно-технические меры, которые посчитает нужным. Климов подчеркнул, что расширение НАТО неприемлемо для России.