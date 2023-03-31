«Шестерка Вашингтона»: В Совфеде уверены в скором вступлении Финляндии в НАТО
Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те меры, которые посчитает нужными, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Финляндия скоро вступит в НАТО, подготовка к этому началась еще пять лет назад, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. По его словам, таким решением Финляндия испортила себе жизнь на многие годы вперед.
Накануне генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Так, в понедельник, 27 марта, членство Финляндии в альянсе поддержал парламент Венгрии, Турция проголосовала по этому вопросу последней из членов НАТО. Андрей Климов отметил, что Вашингтон давно принял решение о том, что Финляндия вступит в альянс.
«Американцы начали работу по подготовке общественного мнения Финляндии к вступлению в НАТО лет пять назад. Так что они доведут эту работу до конца. Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. Она выполняла роль моста между Россией и целым рядом западных государств. Сейчас эта роль прекратилась. Таким образом, источник своего развития, который кормил и поил их на протяжении полувека, они ликвидировали. Теперь это просто очередная "вашингтонская шестерка"», - сказал Климов.
Сенатор отметил, что Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те военно-технические меры, которые посчитает нужным. Климов подчеркнул, что расширение НАТО неприемлемо для России.
«У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам. Что касается политики, то наше отношение к этому неоднократно транслировал президент РФ. Расширение НАТО в нашем направлении неприемлемо. То, что делает нынешнее финское руководство – это не способствует хорошему отношению Москвы к Хельсинки. Нужно учитывать это, в том числе при планировании решений в сфере финансов, экономики и так далее», - резюмировал Климов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявлял, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией. Тогда он отмечал, что их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы. Однако глава государства подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию», сообщает НСН.
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