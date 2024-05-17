СМИ: Финляндия продала на аукционе велосипеды, брошенные на границе с Россией
Таможня Финляндии выставила на аукцион сотню велосипедов, которые осенью прошлого года были оставлены беженцами на границе с Россией. Об этом пишет Yle.
По данным издания, в основном это были велосипеды российского производства от компании Stels. В зависимости от состояния их стоимость составляла от 25 до 160 евро.
Отмечается, что все выставленные на продажу велосипеды были реализованы, а выручку от аукциона передали государству. В будущем финская таможня планирует повторить подобные аукционы.
Ранее власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru