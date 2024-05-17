СМИ: Финляндия продала на аукционе велосипеды, брошенные на границе с Россией

Таможня Финляндии выставила на аукцион сотню велосипедов, которые осенью прошлого года были оставлены беженцами на границе с Россией. Об этом пишет Yle.

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По данным издания, в основном это были велосипеды российского производства от компании Stels. В зависимости от состояния их стоимость составляла от 25 до 160 евро.

Отмечается, что все выставленные на продажу велосипеды были реализованы, а выручку от аукциона передали государству. В будущем финская таможня планирует повторить подобные аукционы.

Ранее власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АукционВелосипедыГраницаРоссияФинляндия

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