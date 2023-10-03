МИД Финляндии передумал закрывать консульство РФ на Аландских островах

«Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и упразднять российское консульство в Мариехамне», - говорится в сообщении.

МИД Финляндии ранее заявил, что изучает вопрос о возможном упразднении российского консульства. Президент страны Саули Ниинисте запросил у ведомства разъяснения о правовом статусе российском диппредставительства на островах.

В Санкт-Петербурге 1 октября официально закрылось генеральное консульство Финляндии, напоминает «Радиоточка НСН».

