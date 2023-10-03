МИД Финляндии передумал закрывать консульство РФ на Аландских островах
Министерство иностранных дел Финляндии выступило против закрытия консульства России в Мариехамне на Аландских островах. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.
«Министерство иностранных дел пришло к выводу, что Финляндии не стоит пытаться отменить принцип демилитаризации Аландских островов и упразднять российское консульство в Мариехамне», - говорится в сообщении.
МИД Финляндии ранее заявил, что изучает вопрос о возможном упразднении российского консульства. Президент страны Саули Ниинисте запросил у ведомства разъяснения о правовом статусе российском диппредставительства на островах.
В Санкт-Петербурге 1 октября официально закрылось генеральное консульство Финляндии, напоминает «Радиоточка НСН».
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