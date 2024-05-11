МИД РФ: Русофобия Финляндии привела страну к кризису
Русофобская политика финских властей привела эту страну к кризису. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.
Он напомнил, что сейчас в Финляндии прекращают работать промышленные предприятия, туристический бизнес терпит убытки, а находящиеся на границе с РФ области вообще пустеют.
По его мнению, финские власти фактически игнорируют прекращение работы предприятий на фоне отсутствия российских ресурсов, а также рынка сбыта в лице России.
Ранее в Финляндии предложили «запретить» РФ доступ в Калининград.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru