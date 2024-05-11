Русофобская политика финских властей привела эту страну к кризису. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.

Он напомнил, что сейчас в Финляндии прекращают работать промышленные предприятия, туристический бизнес терпит убытки, а находящиеся на границе с РФ области вообще пустеют.