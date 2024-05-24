В РСТ предупредили о закрытии транзитных поездок через Норвегию для россиян
Транзитные поездки россиян через Норвегию станут невозможны с 29 мая. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на вице-президента объединения Дмитрия Горина.
Как указали в РСТ, граждане России смогут посещать Норвегию только по рабочей либо учебной визе, при наличии вида на жительство, для встречи с близкими родственниками.
«Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые... пересекали границу через Норвегию», — рассказал Горин.
Ранее правительство королевства объявило, что с 29 мая будет отказывать во въезде россиянам, прибывающим в Норвегию в туристических целях, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru