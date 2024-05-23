«Не пускают четыре года!» Закрытие Норвегии для россиян не скажется на туротрасли
Другие европейские страны не запретят вслед за Норвегией въезд российским туристам, напротив, россияне активно получают визы в Европу, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Фактически туры в Норвегию из России не продаются с января 2020 года, это было связано и с пандемией COVID-19, и со спецоперацией, поэтому российская туристическая отрасль из-за запрета въезда в Норвегию не пострадает. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Ранее сообщалось, что Норвегия запретит въезд россиянам, которые намеревались посетить страну в туристических и иных целях не первостепенной важности, с 29 мая. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте правительства Норвегии. Исключение составят те, кто приезжает на работу или учебу, а также в гости к близким родственникам. Мкртчян заявил, что фактически российских туристов не пускают в Норвегию с 2020 года.
«Это просто официальное заявление, россиян уже давно не пускают в Норвегию в туристических целях. На развитие российского туризма такой запрет не повлияет никак, потому что в Норвегию группы в последний раз уезжали еще до пандемии COVID-19. Граница была закрыта в связи с коронавирусом, планировалось открыть ее 15 марта 2022 года, но с февраля 2022 года она закрылась уже по другой причине. Как раз с января 2020 года организованного потока в Норвегию и нет — турагентства не продают туры в эту страну», — сказал Мкртчян.
Собеседник НСН выразил уверенность, что другие страны Европы не последуют примеру Норвегии.
«Сейчас россияне активно получают визы во Францию, Грецию, Италию, Испанию, на Кипр. Мы не видели даже слабых перспектив ограничения посещения этих стран для россиян. Да и со стороны норвежцев негатива по отношению к российским туристам не было, равно как и в других странах мира», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что деловая активность на востоке Финляндии страдает из-за отсутствия туристов из России.
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