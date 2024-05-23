«Не пускают четыре года!» Закрытие Норвегии для россиян не скажется на туротрасли

Фактически туры в Норвегию из России не продаются с января 2020 года, это было связано и с пандемией COVID-19, и со спецоперацией, поэтому российская туристическая отрасль из-за запрета въезда в Норвегию не пострадает. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Ранее сообщалось, что Норвегия запретит въезд россиянам, которые намеревались посетить страну в туристических и иных целях не первостепенной важности, с 29 мая. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте правительства Норвегии. Исключение составят те, кто приезжает на работу или учебу, а также в гости к близким родственникам. Мкртчян заявил, что фактически российских туристов не пускают в Норвегию с 2020 года.