Сергей Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, что главную роль Вани исполнит его сын Энджел Жуков, маму мальчика сыграет Валерия Ланская.
По словам музыканта, он много лет «писал песни, кропотливо складывал их в одну папочку, возвращался к ним снова и снова, как будто ждал того самого момента, когда из этого вырастет что-то большее».
Жуков признался, что для него это особенный момент еще и потому, что он сам впервые выйдет на театральную сцену в драматическом спектакле.
Премьеры мюзикла состоятся 16 и 17 октября на большой сцене Московского губернского театра. Режиссером выступает Нина Чусова, хореографом - Сергей Мандрик. Это история 15-летнего Вани, который в 1941 году теряет маму и отправляется в опасный путь через оккупированную территорию. Юного героя ждут испытания, партизаны, плен и побег, но его любовь и мужество не знают границ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году Сергей Жуков выступил в качестве продюсера и автором сценария музыкального сериала «Плакса» по заказу телеканала СТС. Главная роль досталась дочери шоумена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом
- СМИ: Диверсанты заложили на «Северных потоках» не менее четырех взрывчаток
- Блогера Маркаряна задержали по пути в Белоруссию
- Почти 60 рейсов задержано в аэропорту «Пулково» в Петербурге
- СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна
- Россиян предупредили о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары
- В Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой
- В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников
- МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости
- Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским получил прокатное удостоверение спустя два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru