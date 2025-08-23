Сергей Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом

По словам музыканта, он много лет «писал песни, кропотливо складывал их в одну папочку, возвращался к ним снова и снова, как будто ждал того самого момента, когда из этого вырастет что-то большее».

Жуков признался, что для него это особенный момент еще и потому, что он сам впервые выйдет на театральную сцену в драматическом спектакле.

Премьеры мюзикла состоятся 16 и 17 октября на большой сцене Московского губернского театра. Режиссером выступает Нина Чусова, хореографом - Сергей Мандрик. Это история 15-летнего Вани, который в 1941 году теряет маму и отправляется в опасный путь через оккупированную территорию. Юного героя ждут испытания, партизаны, плен и побег, но его любовь и мужество не знают границ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году Сергей Жуков выступил в качестве продюсера и автором сценария музыкального сериала «Плакса» по заказу телеканала СТС. Главная роль досталась дочери шоумена.

