МВД: Блогер Маркарян прятался в багажнике автомобиля
Блогер Арсен Маркарян прятался в багажнике автомобиля, который инспекторы ДПС остановили на Можайском шоссе возле города Кубинки, сообщили в МВД России.
По данным ведомства, оперативники определили транспортное средство, на котором передвигался Маркарян и передали ориентировки всем наружным службам полиции. Автомобиль с блогером был остановлен, после чего подозреваемого доставили к следователям.
Блогера обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Маркарян ехал по трассе М-1 в сторону Белоруссии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
