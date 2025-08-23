МВД: Блогер Маркарян прятался в багажнике автомобиля

Блогер Арсен Маркарян прятался в багажнике автомобиля, который инспекторы ДПС остановили на Можайском шоссе возле города Кубинки, сообщили в МВД России.

СК сообщил о задержании блогера Арсена Макаряна

По данным ведомства, оперативники определили транспортное средство, на котором передвигался Маркарян и передали ориентировки всем наружным службам полиции. Автомобиль с блогером был остановлен, после чего подозреваемого доставили к следователям.

Блогера обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Маркарян ехал по трассе М-1 в сторону Белоруссии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Следственный комитет России
