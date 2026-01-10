Депутат Панеш назвал средний размер страховой пенсии в 2026 году
10 января 202602:25
Средняя страховая пенсия по старости в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета палаты по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.
Парламентарий сослался на расчеты бюджета Социального фонда РФ.
«Средняя страховая пенсия по старости... составит 27 117 рублей в месяц», - указал Панеш.
Ранее правительство РФ утвердило план, согласно которому в стране продолжат индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции.
