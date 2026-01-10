В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали в Сахалинской области. Об этом рассказали в филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков находился в 33 километрах к востоку от острова Матуа. Он залегал на глубине 101 км.

Данных об ощутимости сейсмособытия не поступало.

Ранее в Японии в префектуре Симанэ произошло землетрясение магнитудой 6,2.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
