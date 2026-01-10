Трамп: Я сам из Европы

Президент США Дональд Трамп назвал себя европейцем. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«Я люблю Европу. Я сам из Европы, мои корни», - отметил глава Белого дома.

Трамп обратил внимание, что теперь некоторые места на континенте не узнать, и дела в Европе ухудшаются.

Ранее американский президент назвал себя «очень невротичным», «эстетическим человеком» и ценителем красоты.

