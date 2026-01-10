Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
Социальный фонд РФ пересчитал пенсии для 400 тысяч россиянок, которые воспитали пять и более детей. Об этом сообщили РИА Новости в учреждении.
Ранее в стране сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за детьми до полутора лет, до этого учитывалось только время ухода за четырьмя детьми - в сумме не более шести лет.
Соцфонд подчеркнул, что продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям пяти и более детей.
«На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни», - отмечается в сообщении.
Основную часть выплат пересчитали проактивно, без подачи заявления. Для этого в отделениях формировали списки многодетных россиянок, имеющих право на повышение пенсии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
- Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
- Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков
- Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине
- В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5
- Слово «ок» назвали самым популярным в русском языке
- Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом
- Депутат Панеш назвал средний размер страховой пенсии в 2026 году
- Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области
- Трамп: Я сам из Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru