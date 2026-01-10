Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей

Ранее в стране сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за детьми до полутора лет, до этого учитывалось только время ухода за четырьмя детьми - в сумме не более шести лет.

Соцфонд подчеркнул, что продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям пяти и более детей.

«На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни», - отмечается в сообщении.

Основную часть выплат пересчитали проактивно, без подачи заявления. Для этого в отделениях формировали списки многодетных россиянок, имеющих право на повышение пенсии.

