Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо дипломата к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности ООН.
Иравани указал на скоординированное поведение США и Израиля.
«Посредством подстрекательских заявлений, политических сигналов и публичных угроз они поощряли насилие, поддерживали террористические группы, провоцировали дестабилизацию... и стремились превратить мирные протесты в насильственные беспорядки под видом "поддержки", "спасения" или "защиты иранского народа», – отмечается в письме.
Также дипломат обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Ирана и осудил «незаконное и безответственное» поведение, нарушающее Устав ООН и международное право.
Ранее в Иране начались протесты на фоне высокой инфляции, роста цен и обесценивания национальной валюты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Они охватили более 90 городов республики и в разных частях страны переросли в беспорядки.
