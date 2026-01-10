Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков

Иравани указал на скоординированное поведение США и Израиля.

«Посредством подстрекательских заявлений, политических сигналов и публичных угроз они поощряли насилие, поддерживали террористические группы, провоцировали дестабилизацию... и стремились превратить мирные протесты в насильственные беспорядки под видом "поддержки", "спасения" или "защиты иранского народа», – отмечается в письме.

Также дипломат обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Ирана и осудил «незаконное и безответственное» поведение, нарушающее Устав ООН и международное право.

Ранее в Иране начались протесты на фоне высокой инфляции, роста цен и обесценивания национальной валюты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Они охватили более 90 городов республики и в разных частях страны переросли в беспорядки.

