«Преимущество за ними»: Аватары смогут зарабатывать больше живых артистов

ИИ-артисты обладают преимуществами над реальными музыкантами, например, скоростью и независимостью от репутационных рисков, сказала НСН Софья Хегай.

Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что уже в скором будущем ИИ-музыканты смогут обогнать реальных артистов по заработку.

Концерты vs стриминги: Что приносит артистам самые быстрые деньги
«Я не вижу препятствий для того, чтобы ИИ-артисты зарабатывали больше настоящих. Все инструменты те же, но у виртуальных артистов есть преимущества в виде скорости и независимости от определенного лица, которое может нести, например, репутационные риски», — сказала собеседница НСН.

Интеграция искусственного интеллекта охватывает всё новые области, и мир музыки — не исключение. При этом этические и творческие вопросы использования нейросетей в культуре по‑прежнему вызывают разногласия, несмотря на полуторавековую историю машинной композиции.

Ранее директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким заявила в пресс-центре НСН, что ИИ-генераторы музыки могут выпускать порядка 10 треков в секунду, однако их качество оставляет желать лучшего.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры