При этом собеседник НСН отметил, что многие популярные песни, написанные за последние 20 лет, звучат так, будто созданы с помощью искусственного интеллекта.

«У меня давно ощущение, что поп-музыка, которая сейчас активно насаждается и звучит последние 20 лет, создается искусственным интеллектом. Потому что 90-95% музыки, которая сейчас создается, не соленая, не горькая, не сладкая, не зеленая, не красная, не синяя. Она просто никакая. Это просто такой кубик Рубика, который колбасит и колбасит. Такие треки может создавать как человек, так и искусственный интеллект, потому что это не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к музыке», -заявил Корнелюк.

Композитор также добавил, что человечество сегодня переживает жесткий декаданс.

«Может быть, все идет к тому, что вообще профессия композитора в скором времени отомрет. Однако я оптимист. Думаю, мы переживаем самый жесткий декаданс в истории человечества. Но все прочие декадансы мы проходили. Переживем и это. Как правило, после вот таких периодов наступает полоса ренессанса. Я надеюсь на это», - сказал он.

