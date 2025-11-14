Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства
Музыка – язык души, потому искусственный интеллект не может ее создать, а способен лишь на генерацию простых треков, сказал НСН Игорь Корнелюк.
То, что некоторые слушатели сегодня выбирают музыку, созданную искусственным интеллектом, подтверждает, что человечество дебилизируется, однако за декадансом обычно следует полоса ренессанса, заявил в беседе с НСН композитор Игорь Корнелюк.
Композиция Walk my Walk, созданная с помощью искусственного интеллекта, в стиле кантри от исполнителя Breaking Rust заняла первое место в кантри-чарте журнала Billboard. Ранее опрос музыкального стримингового сервиса Deezer и социологической компании Ipsos, показал, что 97% слушателей не смогли отличить музыку, написанную с помощью ИИ-технологий. Исследование проводилось в ряде стран, включая США, Бразилию, Францию и Японию. Корнелюк усомнился, что нейросеть может создавать музыку.
«Не может искусственный интеллект создавать музыку. Треки – может. Но эти треки – это то, что всегда называлось формализмом. В XIX веке некоторых композиторов и писателей называли графоманами. Так и искусственный интеллект не способен создать музыку в том смысле, который вкладываем в нее мы. Музыка - язык чувств, язык души. Музыка, созданная с помощью ИИ, - это интересные опыты. Если люди выбирают такие треки, это лишний раз говорит о том, что человечество дебилизируется семимильными шагами. Это грустно. Но меня это не пугает, веселит, но не более», - уточнил он.
При этом собеседник НСН отметил, что многие популярные песни, написанные за последние 20 лет, звучат так, будто созданы с помощью искусственного интеллекта.
«У меня давно ощущение, что поп-музыка, которая сейчас активно насаждается и звучит последние 20 лет, создается искусственным интеллектом. Потому что 90-95% музыки, которая сейчас создается, не соленая, не горькая, не сладкая, не зеленая, не красная, не синяя. Она просто никакая. Это просто такой кубик Рубика, который колбасит и колбасит. Такие треки может создавать как человек, так и искусственный интеллект, потому что это не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к музыке», -заявил Корнелюк.
Композитор также добавил, что человечество сегодня переживает жесткий декаданс.
«Может быть, все идет к тому, что вообще профессия композитора в скором времени отомрет. Однако я оптимист. Думаю, мы переживаем самый жесткий декаданс в истории человечества. Но все прочие декадансы мы проходили. Переживем и это. Как правило, после вот таких периодов наступает полоса ренессанса. Я надеюсь на это», - сказал он.
Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости
- Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
- Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства
- Пресняков-младший объяснил, почему его Новый год начинается 3 января
- СМИ: Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла»
- Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Черным морем
- Актриса Бабушкина рекомендовала новых «Идиотов» и развеяла театральные стереотипы
- Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей
- В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»
- Яркая картинка и бренд: Кинотеатры пророчат миллиард «Иллюзии обмана 3»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru