Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай, в свою очередь, указала на то, что действительно талантливые музыканты не исчезнут из-за развития ИИ-музыки.

«Нет необходимости полностью исключать ИИ-технологии из музыкальной индустрии. Понятно, что музыканты, которые полностью самостоятельно создают музыку с помощью голоса, музыкальных инструментов и так далее, никуда не исчезнут. Эта традиция продолжается веками. Я считаю, что она никуда не уйдет. Всегда будет ценность искусства, созданного человека. Но говоря про современный рынок, где музыканты борются за охваты и прослушивания, то искусственный интеллект стал инструментом, который позволяет артистам быть конкурентоспособными. Мы говорим не только про музыку, полностью созданную ИИ, потому что степень вовлечения ИИ в процесс может быть разной — от 0% до 100%. ИИ как помощник при создании треков не убивает то, что мы привыкли видеть в музыке, — отметила эксперт.

Проникновение ИИ в различные области жизни становится все заметнее, и музыка не остается в стороне. При этом споры об использовании нейросетей в творческой сфере не теряют остроты, хотя история машинного сочинения музыки насчитывает уже более 150 лет. Яркий пример — группа The Velvet Sundown, дебютировавшая в июне на зарубежных стримингах. С 1,1 миллиона слушателей на сервисе Spotify и «живыми» фото в профиле она выглядела как настоящий рок‑коллектив, но на самом деле существовала только в цифровом пространстве.

Ранее Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.

