Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом

США хотят завладеть Гренландией и так или иначе добьются этого. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Как отметил политик, пока он не рассматривает серьезно возможность покупки острова.

«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет», - указал Трамп.

По словам американского президента, если США этого не сделают, Россия или Китай якобы захватят Гренландию. Трамп подчеркнул, что хотел бы заключить сделку, касающуюся острова, «самым простым способом». Но если Вашингтон не сделает этого, то пойдет по «сложному пути».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио в ближайшие две недели проведет переговоры с руководством Дании и Гренландии, на которых обсудит связанные с безопасностью острова вопросы.

