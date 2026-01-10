Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине
Правительство Великобритании выделило 200 млн фунтов ($268 млн) на подготовку к возможному размещению войск страны на Украине после прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, сообщили в военном ведомстве.
«Министр... подтвердил, что на этот год выделено 200 млн фунтов, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины», - указано в заявлении.
Средства направят на модернизацию автомобилей и систем связи, внедрение средств противодействия беспилотникам, дополнительное оборудование для защиты военных с целью обеспечить готовность сил к развертыванию при необходимости.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что лидеры «коалиции желающих» во время встречи в Париже подписали декларацию о размещении войск на Украине в случае достижения мира.
