Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине

Правительство Великобритании выделило 200 млн фунтов ($268 млн) на подготовку к возможному размещению войск страны на Украине после прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, сообщили в военном ведомстве.

«Министр... подтвердил, что на этот год выделено 200 млн фунтов, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины», - указано в заявлении.

Средства направят на модернизацию автомобилей и систем связи, внедрение средств противодействия беспилотникам, дополнительное оборудование для защиты военных с целью обеспечить готовность сил к развертыванию при необходимости.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что лидеры «коалиции желающих» во время встречи в Париже подписали декларацию о размещении войск на Украине в случае достижения мира.

