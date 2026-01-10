Слово «ок» назвали самым популярным в русском языке

Самым популярным в русском языке стало слово «ок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место... слово "ок"», - указано в сообщении.

В институте подчеркнули, что это междометие - заимствованный англицизм, а его популярность связана с информативностью и однозначностью.Также эксперты заметили, что в русском языке наблюдается стремление к краткости.

Ранее импринт «Лингва» (в составе издательской группы АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали ключевое слово 2025 года, им стало слово «тревожность».

