Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал территорию частного дома в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате атаки произошел пожар на втором этаже здания.

«В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

На месте находятся оперативные службы. Комиссия зафиксирует все повреждения дома, и власти окажут собственникам необходимую помощь.

Ранее в Курской области более 11 тысяч человек остались без электроэнергии из-за атаки украинских БПЛА.

