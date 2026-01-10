Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области
10 января 202601:56
Беспилотник ВСУ атаковал территорию частного дома в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В результате атаки произошел пожар на втором этаже здания.
«В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», - написал Хинштейн в Telegram-канале.
На месте находятся оперативные службы. Комиссия зафиксирует все повреждения дома, и власти окажут собственникам необходимую помощь.
Ранее в Курской области более 11 тысяч человек остались без электроэнергии из-за атаки украинских БПЛА.
