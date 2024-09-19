Скляр и Майданов поспорили о музыкальных хитах от нейросетей

Искусственный интеллект может доработать клип, текст или музыку, но заменить человеческую душу у него не получится, поэтому живые музыканты и артисты всегда будут нужны, сказал в пресс-центре НСН Заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.