Скляр и Майданов поспорили о музыкальных хитах от нейросетей

Искусственный интеллект может написать хит, он помогает творческим людям доработать материал, сказал в эфире НСН Денис Майданов. А рок-музыкант Александр Ф. Скоял сомневается...

Искусственный интеллект может доработать клип, текст или музыку, но заменить человеческую душу у него не получится, поэтому живые музыканты и артисты всегда будут нужны, сказал в пресс-центре НСН Заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

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«Мне часто люди из разных уголков нашей страны присылают свои песни с просьбой их исполнить. Честно говоря, 95-97% не попадают, но есть, конечно, и хорошие вещи, которые заходят. И вот как-то присылают песню, говорят: «Послушай, это хит». Я слушаю и думаю: «Действительно, хит!». Оказалось, что автор текст написал сам, а мелодию - искусственный интеллект. Поэтому, я убежден, что невозможно искусственным интеллектом заменить на 100% человеческую душу. Доработать музыку или текст - да, пожалуйста, ведь, ИИ компилирует все наши творческие мозги со всего мира», - поделился артист.
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В свою очередь музыкант Александр Ф. Скляр рассказал НСН о своем опыте встречи с искусственным интеллектом.

«Совсем недавно и я столкнулся с искусственным интеллектом в музыке. Мы должны сейчас сделать кавер на очень известную группу, я много думаю об этом, потому что хочется сделать хорошо, песня очень красивая. И один из наших музыкантов прислал мне версию, сделанную искусственным интеллектом. А я слушаю её и понимаю, что вроде бы все правильно: остался тот же текст, хороший голос, музыка красивая, но как будто нет души. Не может искусственный интеллект заменить творца», - убежден собеседник НСН.

Ранее режиссер клипов Егор Воронин рассказал НСН, искусственный интеллект является лишь инструментом для творцов, помогая дорисовывать определенные моменты в процессе работы.

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ФОТО: РИА Новости
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