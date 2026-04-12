Украина несколько раз нарушила пасхальное перемирие

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Вечером 11 апреля ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. Врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов сообщил, что в результате украинской атаки был ранен мирный житель, а также повреждены жилой дом и три автомобиля.

«Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», - написал Оганесов в своем канале в МАХ.

Позже в субботу ВСУ вновь нарушили перемирие и атаковали беспилотником автомобиль с мирными жителями в Белгородской области. В результате ЧП пострадали два человека. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский дрон ударил рядом с автомобилем на участке дороги Зозули — Грузское.