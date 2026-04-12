Украина несколько раз нарушила пасхальное перемирие
В ДНР при атаке ВСУ после вступления в силу договоренностей о прекращении огня погиб ребенок.
Украина нарушила объявленное российским президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Договоренность об остановке боевых действий была прервана почти сразу после вступления ее в силу в 16:00 11 апреля. Тогда ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области. Позже ударам подверглись и другие регионы. Есть погибший, пострадавшие и повреждения. В прошлом году Киев также нарушил пасхальное перемирие.
НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Вечером 11 апреля ВСУ нарушили пасхальное перемирие, ударив БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. Врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов сообщил, что в результате украинской атаки был ранен мирный житель, а также повреждены жилой дом и три автомобиля.
«Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», - написал Оганесов в своем канале в МАХ.
Позже в субботу ВСУ вновь нарушили перемирие и атаковали беспилотником автомобиль с мирными жителями в Белгородской области. В результате ЧП пострадали два человека. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский дрон ударил рядом с автомобилем на участке дороги Зозули — Грузское.
Известно, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения спины, женщина — множественные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в больницу и оказали им помощь, написал Гладков в МАХ.
Он также говорил о пострадавших в Шебекине. Там накануне в результате атаки ВСУ мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю, передает RT. В Грайвороне из-за детонации беспилотника пострадала женщина, добавил Гладков.
Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил, что 11 апреля украинский беспилотник атаковал заправку в городе Льгов. По словам политика, в результате налета пострадали три человека, в том числе мать с годовалым ребенком.
Уточняется, что у женщины диагностировали травму из-за акустической взрывной волны, а ребенка ранило осколком в голову. Еще один мужчина получил травму бедра. Всех пострадавших госпитализировали.
ПОГИБШИЙ
При нарушении Киевом пасхального перемирия не обошлось без жертв. Так, ночью 12 апреля в ДНР погиб один ребенок, еще один подросток пострадал.
«Поступили дополнительные сведения о гибели ребенка 2014 года рождения и ранении подростка 2009 года рождения <…> в населенном пункте Докучаевск», - говорится в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Уточняется, что в результате украинских атак были повреждены восемь домов. В управлении рассказали, что ВСУ выпустили четыре единицы боеприпасов. Кроме того, корреспондент RT Виктор Мирошников передавал, что Украина пытается атаковать Донецк дронами, несмотря на объявленное пасхальное перемирие.
Между тем, в Киеве официально не комментировали перечисленные атаки. Украинская сторона наоборот обвинила Россию в нарушении договоренностей. Так, издание «Страна.ua» писало о якобы атаках из РСЗО на подконтрольный ВСУ правый берег Херсонской области. Telegram-канал «Insider.ua» передавал, что в регионе объявляли тревогу из-за якобы опасности атаки БПЛА. При этом в Минобороны России не подтверждали эту информацию.
ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
В субботу 11 апреля в 16:00 по московскому времени в силу вступило объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие. Военным было предписано остановить боевые действия на всех направлениях. Перемирие должно продлиться до наступления 13 апреля.
Украинская сторона заявляла, что согласна на временное прекращение боевых действий.
«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к ответным мерам. В этом году мы предлагали прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», - заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».
Украинская сторона согласилась. Однако сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН предположил, что с помощью пасхального перемирия Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.
«У Зеленского тяжелая ситуация на всех участках фронта, поэтому ему необходима передышка, чтобы накопить количество ударных дронов. Плюс необходимо сделать передислокацию, подготовиться к обороне, к "зеленке". В этом году весна как никогда ранняя, листва на деревьях появится примерно на месяц раньше обычного времени. Зеленский понимает, что его ждут тяжелые времена, и хочет к ним подготовиться лучше. Лучше можно подготовиться путем хоть такого, короткого перемирия. При этом о мире речь в его словах не идет. Всегда, если что-то звучало с той стороны, это было лукаво. Возможно, Зеленский понимает, что даже Трамп (президент США Дональд Трамп - прим. НСН) уже не сдерживает раздражения по поводу него, и поэтому пытается внести такие нарративы, что я в привязке к Пасхе готов подобные вещи проводить», - заметил он.
Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил Владимиру Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк» во время запуска спутников широкополосного доступа в интернет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
