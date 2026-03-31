«Мобилизация сейчас не требуется, но мобилизационные резервы нужно готовить на полном серьезе. У нас сейчас такая обстановка, Европа, например, рвется воевать с Россией, эксперты говорят про 2030 год. Резервы нужно готовить по тем военно-учетным специальностям, которые понадобятся в случае развязывания серьезной войны с Евросоюзом и той частью НАТО, которая находится в Европе. Обстановка напряженная на полном серьезе. Все страны ЕС в два с половиной раза увеличили военные расходы. Это не шутки, они создают мощный ВПК, специально стараются продлить нашу спецоперацию на Украине. Там связаны сейчас наши вооруженные силы. Они думают, что это якобы поможет им нанести стратегическое поражение России. Такая цель у них есть, поэтому резервы мы готовить должны так, чтобы они встали в строй, знали, чем им заниматься в случае необходимости. Сборы нужно проводить. Что касается мобилизации, она в ближайшие два-три года не понадобится», - пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

