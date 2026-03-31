Они не шутят: Генерал Соболев призвал готовить резервы на случай войны с Европой
Виктор Соболев заявил НСН, что все страны ЕС в два с половиной раза увеличили военные расходы, на полном серьезе готовятся к войне с Россией.
России сейчас не требуется мобилизация, но необходимо готовить резервы на случай развязывания серьезной войны с Европой, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил предприятиям до 20 сентября выбрать кандидатов на подписание контракта с Вооруженными силами РФ. В зависимости от численности работников, предприятия должны будут выделить от 2 до 5 кандидатов. Соболев подчеркнул, что мобилизация не требуется в ближайшее время, но нужно быть готовыми на случай войны с Европой.
«Мобилизация сейчас не требуется, но мобилизационные резервы нужно готовить на полном серьезе. У нас сейчас такая обстановка, Европа, например, рвется воевать с Россией, эксперты говорят про 2030 год. Резервы нужно готовить по тем военно-учетным специальностям, которые понадобятся в случае развязывания серьезной войны с Евросоюзом и той частью НАТО, которая находится в Европе. Обстановка напряженная на полном серьезе. Все страны ЕС в два с половиной раза увеличили военные расходы. Это не шутки, они создают мощный ВПК, специально стараются продлить нашу спецоперацию на Украине. Там связаны сейчас наши вооруженные силы. Они думают, что это якобы поможет им нанести стратегическое поражение России. Такая цель у них есть, поэтому резервы мы готовить должны так, чтобы они встали в строй, знали, чем им заниматься в случае необходимости. Сборы нужно проводить. Что касается мобилизации, она в ближайшие два-три года не понадобится», - пояснил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
