Песков: Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер
10 апреля 202613:41
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, праздник Светлого Христова Воскресения является святым для России.
«А также для Украины, для украинцев, для украинского народа», - добавил он.
Ранее Песков заявил, что Москва заранее не обсуждала с другими сторонами объявление пасхального перемирия, пишут «Известия».
