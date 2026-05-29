IT-компания из-за забытой настройки лишилась $500 млн за месяц

Американская IT-компания потратила $500 млн за месяц на использование нейросети Claude. Руководство забыло установить сотрудникам лимиты, передает РЕН ТВ.

Специалист по нейросетям, пожелавший сохранить анонимность клиента, рассказал, что работники получили неограниченный доступ к сервису. Они активно использовали самые ресурсоемкие инструменты.

Сотрудники применяли ИИ-агентов для автоматизации процессов, а также для простейших задач — от запросов о времени до прогноза погоды. Причиной стала забытая галочка в настройках, из-за которой не работали панели мониторинга расходов и автоматические ограничения.