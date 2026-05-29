IT-компания из-за забытой настройки лишилась $500 млн за месяц
Американская IT-компания потратила $500 млн за месяц на использование нейросети Claude. Руководство забыло установить сотрудникам лимиты, передает РЕН ТВ.
Специалист по нейросетям, пожелавший сохранить анонимность клиента, рассказал, что работники получили неограниченный доступ к сервису. Они активно использовали самые ресурсоемкие инструменты.
Сотрудники применяли ИИ-агентов для автоматизации процессов, а также для простейших задач — от запросов о времени до прогноза погоды. Причиной стала забытая галочка в настройках, из-за которой не работали панели мониторинга расходов и автоматические ограничения.
В итоге счет рос в геометрической прогрессии. Руководство не предусмотрело никаких защитных механизмов. Ошибка обошлась компании в полмиллиарда долларов за один месяц.
Ранее член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН заявила о вале судебных разбирательств из-за ИИ-контента.
