При этом Москва по‑прежнему выступает за прочный и устойчивый мир. Его могло бы приблизить проведение новой трёхсторонней встречи представителей РФ, Украины и США. Однако из‑за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вероятность быстрого урегулирования там остаётся низкой, а значит, и шансы на скорые переговоры по Украине невелики. В Киеве, напротив, рассчитывают на возобновление диалога в ближайшее время, хотя вопрос Донбасса по‑прежнему остаётся нерешённым.

ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ



По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, объявленное Владимиром Путиным и принятое Владимиром Зеленским пасхальное перемирие (с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года) носит исключительно гуманитарный характер — это знак уважения к православным верующим на территории Украины. В беседе с «Известиями» дипломат подчеркнул, что более длительное прекращение огня позволило бы Киеву перегруппировать силы, возвести фортификационные сооружения и подготовиться к новой эскалации, тогда как полуторасуточная пауза таких возможностей не даёт. В период перемирия Россия воздержится от военных действий, что позволит чётко зафиксировать источник возможных провокаций.



В прошлом году Москва уже объявляла пасхальное перемирие, ожидая, что Киев последует её примеру. Однако Минобороны РФ зафиксировало 4,9 тысячи нарушений со стороны ВСУ, тогда как Зеленский заявил о более чем двух тысячах нарушений со стороны ВС РФ. В прошлом году Киев настаивал на перерыве минимум в 30 дней, а объявленное Россией трёхдневное перемирие 8–11 мая по случаю 80‑летия Победы Украина публично отвергла.