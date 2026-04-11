Перемирие без продления: Когда возобновятся переговоры России и Украины
Переговоры по украинскому конфликту могут состояться после разрешения конфронтации на Ближнем Востоке.
Россия приняла решение не продлевать пасхальное перемирие: в МИД РФ пояснили, что длительный перерыв даст Украине возможность нарастить боеспособность — провести перегруппировку войск, возвести новые фортификационные сооружения и подготовиться к очередной эскалации.
При этом Москва по‑прежнему выступает за прочный и устойчивый мир. Его могло бы приблизить проведение новой трёхсторонней встречи представителей РФ, Украины и США. Однако из‑за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке вероятность быстрого урегулирования там остаётся низкой, а значит, и шансы на скорые переговоры по Украине невелики. В Киеве, напротив, рассчитывают на возобновление диалога в ближайшее время, хотя вопрос Донбасса по‑прежнему остаётся нерешённым.
ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, объявленное Владимиром Путиным и принятое Владимиром Зеленским пасхальное перемирие (с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года) носит исключительно гуманитарный характер — это знак уважения к православным верующим на территории Украины. В беседе с «Известиями» дипломат подчеркнул, что более длительное прекращение огня позволило бы Киеву перегруппировать силы, возвести фортификационные сооружения и подготовиться к новой эскалации, тогда как полуторасуточная пауза таких возможностей не даёт. В период перемирия Россия воздержится от военных действий, что позволит чётко зафиксировать источник возможных провокаций.
В прошлом году Москва уже объявляла пасхальное перемирие, ожидая, что Киев последует её примеру. Однако Минобороны РФ зафиксировало 4,9 тысячи нарушений со стороны ВСУ, тогда как Зеленский заявил о более чем двух тысячах нарушений со стороны ВС РФ. В прошлом году Киев настаивал на перерыве минимум в 30 дней, а объявленное Россией трёхдневное перемирие 8–11 мая по случаю 80‑летия Победы Украина публично отвергла.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 апреля подчеркнул, что Москва стремится не к перемирию, а к устойчивому миру, который возможен уже сегодня, если Зеленский примет соответствующие решения — в частности, пойдёт на уступки, включая уход с территории Донбасса. Помощник президента Юрий Ушаков 1 апреля добавил, что такой шаг откроет перспективы для урегулирования многих вопросов, включая прекращение боевых действий.
ЖДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ?
Переговорный формат РФ–США–Украина формально сохраняется, хотя после последнего раунда 17–18 февраля в Женеве был длительный перерыв. Родион Мирошник уточнил, что сначала потребуется провести «переговоры о переговорах», согласовать дату, повестку и место встречи — для этого нужно согласие всех трёх сторон.
Сейчас российская сторона взаимодействует с американскими партнёрами, но ключевые переговорщики Вашингтона заняты урегулированием конфликта с Ираном. Команда США во главе с вице‑президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером отправилась в Исламабад: первый раунд запланирован на субботу, 11 апреля. Ранее стороны договорились о двухнедельном перемирии, но из‑за существенных разногласий быстрое завершение конфликта маловероятно.
На Украине, напротив, ожидают скорого этапа переговоров. 9 апреля Зеленский заявил, что в ближайшее время возможна либо трёхсторонняя встреча, либо новый формат: сначала американская делегация посетит Киев, затем — Москву. Конкретных сроков он не назвал. Глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) утверждает, что мирные переговоры близятся к завершению и соглашение будет достигнуто быстро, однако фактических подтверждений этому пока нет — процесс остаётся на паузе.
Зеленский предупредил, что до сентября страна столкнётся с тяжёлым периодом из‑за военного давления со стороны ВС РФ и дипломатического — со стороны США, которые с лета будут сосредоточены на подготовке к выборам в конгресс в ноябре 2026‑го. Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал «решающее противостояние» с Россией, отметив нехватку личного состава в украинской армии.
Пасхального перемирия недостаточно по времени для перегруппировки войск, заявил в интервью НСН военный блогер Юрий Подоляка, но оно может улучшить подготовку Киева к так называемой «зелёнке», считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
«Это чисто пиар и политическая игра. В целом это более выгодно им, чем нам, но мы можем на это согласиться, поскольку наше руководство не хочет быть инициатором разрушения так называемого мирного трека, хотя, понятно, что он не работает. Соответственно, раз Киев согласился, то мы тоже. За время перемирия возможен обмен телами. За 2-3 дня перегруппировка войск не производится. Если кто-то будет пытаться закрепиться под эту погоду, по ним сразу нанесут удар, и никто не будет заморачиваться насчет перемирия. Дроны продолжат летать, просто атак станет поменьше. Управляемость войсками на переднем крае довольно условная. Найдутся горячие головы, которые будут делать, что захотят, и им никто ничего не сделает», - сказал Подоляка.
Со своей стороны, Владимир Рогов считает, что Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.
- Москалькова встретила возвращающихся в РФ пленных курян
- Путин потребовал у Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани
- СМИ: КНР в ближайшее время собирается поставить ИРИ системы ПВО
- «Всегда умеет удивлять»: Чего ждать от новой книги Пелевина про Эпштейна
- Во Владикавказе по делу о взрыве на складе задержали 3 подозреваемых
- МО: За сутки силы ПВО сбили 259 дронов ВСУ
- ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины
- Спектакли из Севастополя впервые вышли в финал премии «Золотая маска»
- В Армении разработают аналог игры GTA