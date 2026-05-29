Жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей ограничить поездки по трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. По его словам, ВСУ сбрасывают мины на автомобильную дорогу.
Водителям следует быть предельно внимательными, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов он посоветовал сразу сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.
«Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы», — написал Балицкий в своём Telegram-канале
Он подчеркнул, что перемещение БПЛА замечают на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки уничтожено около 100 беспилотников, запускаемых ВСУ.
Ранее о том, что ВСУ заминировали в Херсонской области участок трассы «Новороссия» сообщил губернатор Владимир Сальдо, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
