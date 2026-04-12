ВСУ во второй раз нарушили Пасхальное перемирие
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал заправку в городе Льгов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, налет произошел 11 апреля после 16:00 во время объявленного Пасхального перемирия. При атаке пострадали три человека, в том числе мать и ребенок годовалый. У женщины — травма из-за акустической взрывной волны, ее ребенок ранен осколком в голову. Еще один мужчина получил травму бедра. Все они госпитализированы.
До этого в Херсонской области ВСУ ударили БПЛА по Новой Каховке. Это был первый случай нарушения перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
