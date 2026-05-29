Политолог назвал общую уязвимость России и Казахстана

Самая протяженная в мире сухопутная государственная граница между Россией и Казахстаном создает не только общую взаимозависимость, но и общую уязвимость. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Юрий Солозобов.

По словам эксперта, Москва стратегически заинтересована в сохранении территориальной целостности своего соседа. Речь идет о безопасности южных рубежей РФ и сохранении связности европейской и сибирской частей страны.

Солозобов предупредил, что любые попытки дестабилизировать Казахстан приведут к «пожарам» в Сибири и создадут угрозу крупнейшим российским месторождениям нефти и газа. При этом он назвал Казахстан одним из самых близких соседей и союзников Москвы.