Политолог назвал общую уязвимость России и Казахстана
Самая протяженная в мире сухопутная государственная граница между Россией и Казахстаном создает не только общую взаимозависимость, но и общую уязвимость. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Юрий Солозобов.
По словам эксперта, Москва стратегически заинтересована в сохранении территориальной целостности своего соседа. Речь идет о безопасности южных рубежей РФ и сохранении связности европейской и сибирской частей страны.
Солозобов предупредил, что любые попытки дестабилизировать Казахстан приведут к «пожарам» в Сибири и создадут угрозу крупнейшим российским месторождениям нефти и газа. При этом он назвал Казахстан одним из самых близких соседей и союзников Москвы.
Сближение двух стран, по его словам, — это не временный жест, а долгосрочный тренд. Эксперт также подчеркнул, что это стратегический интерес для обеих сторон.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и России защищена от внешнего влияния, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
