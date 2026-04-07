В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине

Украина, по мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, «заслужила» применение ракетного комплекса «Орешник». Об этом депутат заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Он связал такую позицию с последними атаками, включая удары по Новороссийску, гибель людей, инциденты в Азовском море и налеты беспилотников. По его словам, подобные действия не остаются без ответа.

При этом Колесник отметил, что решение о применении конкретных видов вооружений принимает военное руководство. Он также высказал мнение, что странам Балтии стоит учитывать возможные последствия, поскольку через их территорию, по его утверждению, проходят украинские дроны.

Депутат добавил, что ситуация вокруг конфликта может затронуть и европейские страны, которые, по его оценке, постепенно вовлекаются в происходящее, передает «Радиоточка НСН».

