Никакого выбора у Армении между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не стоит, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС - это даже не перспектива этого десятилетия. Об этом НСН рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Кремль опубликовал заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Так, лидеры ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Искандарян объяснил, почему референдум точно не состоится.

«Я думаю, никакого референдума не будет. Во-первых, для подачи заявки на кандидатство в Европейский Союз референдум не нужен просто по закону. Во-вторых, никакого выбора между ЕС и ЕАЭС не существует. Это ложная дихотомия. Армения является членом ЕАЭС, а что касается вступления в ЕС, то это перспектива, я думаю, не этого десятилетия, как минимум. Причем, я говорю не о вступлении, а о хотя бы заявлении о том, что Армения собирается подавать на кандидатство. Вступление в ЕС – это конкретная процедура. Помимо юридической части, существует еще и политическая, то есть в Брюсселе должны быть с этим быть согласны. Поэтому это не такой выбор, как когда в магазине надо выбрать одну из двух чашек», - рассказал он.