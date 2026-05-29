«Не в этом десятилетии»: Почему у Армении нет выбора между ЕС и ЕАЭС
Заявление ЕАЭС о том, что Армении стоит провести референдум по вопросу вступления в ЕС, является завуалированной попыткой повлиять на армянское руководство, раскрыл НСН Александр Искандарян.
Никакого выбора у Армении между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не стоит, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС - это даже не перспектива этого десятилетия. Об этом НСН рассказал армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Кремль опубликовал заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Так, лидеры ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Искандарян объяснил, почему референдум точно не состоится.
«Я думаю, никакого референдума не будет. Во-первых, для подачи заявки на кандидатство в Европейский Союз референдум не нужен просто по закону. Во-вторых, никакого выбора между ЕС и ЕАЭС не существует. Это ложная дихотомия. Армения является членом ЕАЭС, а что касается вступления в ЕС, то это перспектива, я думаю, не этого десятилетия, как минимум. Причем, я говорю не о вступлении, а о хотя бы заявлении о том, что Армения собирается подавать на кандидатство. Вступление в ЕС – это конкретная процедура. Помимо юридической части, существует еще и политическая, то есть в Брюсселе должны быть с этим быть согласны. Поэтому это не такой выбор, как когда в магазине надо выбрать одну из двух чашек», - рассказал он.
Также Искандарян раскрыл, с какой целью могло быть сделано такое заявление в политическом поле.
«Я думаю, что это дискурсивное заявление, во-первых, связанное с армянскими выборами, которые будут очень скоро и в которых партия Никола Пашиняна (премьер-министр Армении. - Прим. НСН) надеется избраться второй раз, а во-вторых, с некими кризисными элементами во взаимоотношениях Армении и России. Все это, я думаю, будет решаться в реальном политическом взаимодействии, а не при помощи вот такого рода оторванных от политической реальности лозунгов. То есть это одна из форм завуалированной попытки влияния на политическую линию армянского правительства», - уточнил он.
Ранее Пашинян заявил, что вопрос членства Армении либо в Евросоюзе, либо в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), будет решать народ республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог: Визит Путина в Казахстан опроверг один миф о России
- IT-компания из-за забытой настройки лишилась $500 млн за месяц
- Политолог назвал общую уязвимость России и Казахстана
- В России «Молодежка» обошла «Пацанов» в топе сериалов апреля
- В Крыму вводят лимит на продажу бензина АИ-95 в одни руки
- «Не в этом десятилетии»: Почему у Армении нет выбора между ЕС и ЕАЭС
- США предупредили об операции против кораблей Ирана в Ормузском проливе
- Посольство РФ назвало падение беспилотника в Румынии провокацией Киева
- Бесхозные жилье и земли в деревнях предложили бесплатно отдавать бойцам СВО
- АТОР: самый дорогой тур в Россию купили за $15 тысяч гости из США