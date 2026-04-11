МО: В Россию вернули 175 российских военнослужащих

11 апреля с подконтрольной Украине территории в Россию вернули 175 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Известно, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

В МО рассказали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Отмечается, что все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.