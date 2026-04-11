МО: В Россию вернули 175 российских военнослужащих
11 апреля с подконтрольной Украине территории в Россию вернули 175 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Известно, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
В МО рассказали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Отмечается, что все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что взамен на Украину были также переданы 175 военнопленных ВСУ.
Кроме того, в Минобороны добавили, что в субботу в Россию отправили семерых незаконно удерживавшихся Киевом жителей Курской области. Таким образом всех курян вернули из украинского плена, подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что их доставят домой.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что омбудсмену Татьяне Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине.
