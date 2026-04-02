В Госдуме заявили о готовности России к пасхальному перемирию

Россия готова к объявлению перемирия на период Пасхи, заявил «Ленте.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Пасха остается важнейшим праздником для православных, и в этот период, как он отметил, людям следует дать возможность отметить его в спокойной обстановке. Депутат подчеркнул, что Москва в целом открыта к подобным инициативам.

Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине

Чепа также напомнил, что ранее Россия предлагала Украине воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре в праздничные даты, включая Пасху и 9 Мая, однако, по его утверждению, эти предложения не были поддержаны Киевом.

Помимо этого, он отметил, что российская сторона регулярно поднимает вопросы обмена пленными и передачи тел погибших, утверждая, что предпринимает такие шаги в том числе в одностороннем порядке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
