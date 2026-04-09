Путин объявил пасхальное перемирие на два дня
Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи. Как сообщили в Кремле, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Согласно заявлению, соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Военным предписано остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.
При этом войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника.
В Кремле отметили, что рассчитывают на аналогичные шаги со стороны Украины и соблюдение перемирия, передает «Радиоточка НСН».
- Путин объявил пасхальное перемирие на два дня
