Путин объявил пасхальное перемирие на два дня

Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи. Как сообщили в Кремле, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

Согласно заявлению, соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Военным предписано остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.