Путин объявил пасхальное перемирие на два дня

Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи. Как сообщили в Кремле, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

Согласно заявлению, соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Военным предписано остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.

Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии

При этом войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника.

В Кремле отметили, что рассчитывают на аналогичные шаги со стороны Украины и соблюдение перемирия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
