Политолог: Визит Путина в Казахстан опроверг один миф о России
Государственный визит Владимира Путина в Казахстан опроверг насаждаемый Западом миф о стратегическом и политическом одиночестве России. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Юрий Солозобов.
По словам эксперта, сближение двух стран — это не временный жест, а долгосрочный тренд. Он назвал поддержку со стороны Казахстана крайне важной для России в современных условиях.
Солозобов отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял российского коллегу с беспрецедентной дипломатической пышностью. Это особенно ценно на фоне недавнего визита Путина в Китай, который эксперт назвал скромным как в протокольном плане, так и в практическом смысле.
Аналитик подчеркнул, что Казахстан остается для России одним из самых близких соседей и союзников. Сближение двух стран он назвал долгосрочным трендом, а не временным жестом.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и РФ защищена от внешнего влияния, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
