Политолог: Визит Путина в Казахстан опроверг один миф о России

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан опроверг насаждаемый Западом миф о стратегическом и политическом одиночестве России. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Юрий Солозобов.

По словам эксперта, сближение двух стран — это не временный жест, а долгосрочный тренд. Он назвал поддержку со стороны Казахстана крайне важной для России в современных условиях.

Солозобов отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял российского коллегу с беспрецедентной дипломатической пышностью. Это особенно ценно на фоне недавнего визита Путина в Китай, который эксперт назвал скромным как в протокольном плане, так и в практическом смысле.