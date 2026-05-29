Политолог: Визит Путина в Казахстан опроверг один миф о России

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан опроверг насаждаемый Западом миф о стратегическом и политическом одиночестве России. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Юрий Солозобов.

По словам эксперта, сближение двух стран — это не временный жест, а долгосрочный тренд. Он назвал поддержку со стороны Казахстана крайне важной для России в современных условиях.

Солозобов отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял российского коллегу с беспрецедентной дипломатической пышностью. Это особенно ценно на фоне недавнего визита Путина в Китай, который эксперт назвал скромным как в протокольном плане, так и в практическом смысле.

Политолог назвал общую уязвимость России и Казахстана

Аналитик подчеркнул, что Казахстан остается для России одним из самых близких соседей и союзников. Сближение двух стран он назвал долгосрочным трендом, а не временным жестом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и РФ защищена от внешнего влияния, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
