«Просто прибрали к рукам»: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд
Соединенные Штаты изъяли иранские криптовалютные активы на сумму $1 млрд. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Национальном экономическом форуме им. Рейгана.
Бессент сообщил, что американские власти «просто взяли и прибрали к рукам их кошельки». По его словам, кто-то из иранцев прямо сейчас вводит данные для входа и осознает, что у них ничего не осталось.
Министр добавил, что США работают с союзниками по всей Европе, чтобы арестовывать виллы, дома и недвижимость представителей иранского руководства.
Он назвал эти деньги «украденными у иранского народа». По оценке Бессента, иранские лидеры воровали по $400–500 млн в месяц и делили между собой.
В апреле глава Минфина США уже сообщал о блокировке $344 млн на электронных кошельках, якобы связанных с Ираном, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
