«Просто прибрали к рукам»: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд

Соединенные Штаты изъяли иранские криптовалютные активы на сумму $1 млрд. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Национальном экономическом форуме им. Рейгана.

Бессент сообщил, что американские власти «просто взяли и прибрали к рукам их кошельки». По его словам, кто-то из иранцев прямо сейчас вводит данные для входа и осознает, что у них ничего не осталось.

Министр добавил, что США работают с союзниками по всей Европе, чтобы арестовывать виллы, дома и недвижимость представителей иранского руководства.