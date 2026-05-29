США предупредили об операции против кораблей Ирана в Ормузском проливе
Центральное командование ВС США предупредило о проведении военной операции против иранских кораблей в Ормузском проливе. Американские военные заявили, что действуют в целях самозащиты, так как Иран якобы закладывает мины.
«В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
Американцы предупредили, что любое судно, не подчинившееся указаниям американских сил, может быть признано непосредственной угрозой. К нему могут применить соразмерные меры самообороны в рамках международного права.
Американские военные рекомендовали судам координировать свои перемещения с ними и выполнять все их инструкции. Военные действия, по их заверению, будут проводиться к северу от оманского полуострова Мусандам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России «Молодежка» обошла «Пацанов» в топе сериалов апреля
- В Крыму вводят лимит на продажу бензина АИ-95 в одни руки
- «Не в этом десятилетии»: Почему у Армении нет выбора между ЕС и ЕАЭС
- США предупредили об операции против кораблей Ирана в Ормузском проливе
- Посольство РФ назвало падение беспилотника в Румынии провокацией Киева
- Бесхозные жилье и земли в деревнях предложили бесплатно отдавать бойцам СВО
- АТОР: самый дорогой тур в Россию купили за $15 тысяч гости из США
- Последняя капля: Когда вредная привычка может разрушить отношения
- Опрос: Жители России боятся показаться финансово неграмотными
- Бизнес Романа Товстика по продаже БАДов заработал 20 млрд рублей в 2025 году