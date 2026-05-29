США предупредили об операции против кораблей Ирана в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США предупредило о проведении военной операции против иранских кораблей в Ормузском проливе. Американские военные заявили, что действуют в целях самозащиты, так как Иран якобы закладывает мины.

«В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Американцы предупредили, что любое судно, не подчинившееся указаниям американских сил, может быть признано непосредственной угрозой. К нему могут применить соразмерные меры самообороны в рамках международного права.

«Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов

Американские военные рекомендовали судам координировать свои перемещения с ними и выполнять все их инструкции. Военные действия, по их заверению, будут проводиться к северу от оманского полуострова Мусандам, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
ТЕГИ:Ближний ВостокВМС СШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры