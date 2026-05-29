В России «Молодежка» обошла «Пацанов» в топе сериалов апреля
Отечественный сериал «Молодежка» впервые с января возглавил рейтинг «Медиалогии». Он набрал более двух тысяч баллов, обойдя зарубежного конкурента «Пацаны», сообщает РЕНТВ
В пятерку лидеров также вошли аниме «Магическая битва» и российские ситкомы «Папины дочки» с «Универом». Исследователи отметили, что доля отечественных проектов в топ-30 выросла до 66,7%, а иностранных сократилась до 33,3%.
Ключевым трендом апреля стали ностальгические перезапуски и возвращение старых франшиз. Три культовых российских проекта, появившихся в 2000-х и 2010-х, попали в первую пятерку и обеспечили основной рост рынка.
Среди зарубежных проектов зафиксировано возвращение «Пацанов» и «Эйфории», которых не было в лидерах в первом квартале. При этом интерес к финальному сезону «Очень странных дел» снижается — он опустился на шестое место.
Эксперты считают, что без новых громких хитов зрители выбирают проверенные временем эфирные франшизы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
