В России «Молодежка» обошла «Пацанов» в топе сериалов апреля

Отечественный сериал «Молодежка» впервые с января возглавил рейтинг «Медиалогии». Он набрал более двух тысяч баллов, обойдя зарубежного конкурента «Пацаны», сообщает РЕНТВ

В пятерку лидеров также вошли аниме «Магическая битва» и российские ситкомы «Папины дочки» с «Универом». Исследователи отметили, что доля отечественных проектов в топ-30 выросла до 66,7%, а иностранных сократилась до 33,3%.

Ключевым трендом апреля стали ностальгические перезапуски и возвращение старых франшиз. Три культовых российских проекта, появившихся в 2000-х и 2010-х, попали в первую пятерку и обеспечили основной рост рынка.