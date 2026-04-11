Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось

Однако российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». Украинская сторона согласилась.

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что Киев тоже предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников. Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».