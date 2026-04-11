Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось

Началось объявленное российским лидером Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое продлится до 13 апреля.

Перед этим в пресс-службе Кремля сообщили, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий ВС РФ объявил перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Однако российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». Украинская сторона согласилась.

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что Киев тоже предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников. Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Река Александр
