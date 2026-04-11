Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось
Началось объявленное российским лидером Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое продлится до 13 апреля.
Перед этим в пресс-службе Кремля сообщили, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий ВС РФ объявил перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Однако российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». Украинская сторона согласилась.
Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что Киев тоже предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников. Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось
- Мини-фильм и бусины: Лидер «Мураками» о новом альбоме «Невеста хочет домой»
- СМИ: ИРИ передала Пакистану список «красных линий» на переговорах с США
- Суд закрыл процесс по делу о клевете экс-депутата ГД Бальбека
- СМИ: Верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали
- Губернатор Кубани пообещал Путину открыть все замазученные пляжи
- СМИ: Прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
- МО: В Россию вернули 175 российских военнослужащих