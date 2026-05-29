В Крыму вводят лимит на продажу бензина АИ-95 в одни руки

Власти Крыма ограничили продажу бензина марки АИ-95 на автозаправках полуострова, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

С 9:00 30 мая объем отпуска топлива составляет не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, уточнил Аксенорв.

По словам руководителя региона, министерства топлива и энергетики Крыма публикуют адреса заправок, где бензин есть в наличии. Аксенов призвал жителей не приобретать топливо впрок и заправлять автомобили в обычном режиме.