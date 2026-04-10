По его словам, у сторон конфликта «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Официальный представитель Кремля позже уточнил, что Москва не проговаривала заранее с Украиной или США объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи.

2 апреля первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ранее Россия предлагала Украине воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре в праздничные даты, включая Пасху и 9 Мая, однако, по его утверждению, эти предложения не были поддержаны Киевом. Возможно, депутат имел в виду прошлые годы, так как в 2025 году Зеленский официально отверг инициативу лидера РФ Владимира Путина об установлении временного перемирия в связи с празднованием 80-летия Победы.

В прошлом году Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля, Зеленский поддержал инициативу. Примечательно, что тогда он тоже говорил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».

При этом подобные миролюбивые заявления Зеленского не помогли ВСУ сдержать обещанных слов. 20 апреля 2025 года Минобороны РФ выступило с заявлением о нарушении Киевом пасхального перемирия. В ведомстве указали, что ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЗЕЛЕНСКОГО

На фоне опыта прошлых лет военные эксперты не верят в благие намерения Украины. Военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что подобные обещания Зеленского – это обычный пиар-ход.

«Это чисто пиар и политическая игра. В целом это более выгодно им, чем нам, но мы можем на это согласиться, поскольку наше руководство не хочет быть инициатором разрушения так называемого мирного трека, хотя, понятно, что он не работает. Если кто-то будет пытаться закрепиться под эту погоду, по ним сразу нанесут удар, и никто не будет заморачиваться насчет перемирия. Дроны продолжат летать, просто атак станет поменьше. Управляемость войсками на переднем крае довольно условная», - сказал Подоляка.

Со своей стороны, Владимир Рогов считает, что Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.