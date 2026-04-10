Путин объявил пасхальное перемирие вопреки «лукавству» Зеленского
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, Зеленский инициативу поддержал и предложил «не возвращаться к ударам». При этом за ночь ПВО сбили 151 украинский дрон над российскими регионами.
Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне спецоперации в связи с празднованием Пасхи. Как сообщили в Кремле, режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.
Согласно заявлению, соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Военным предписано остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период. При этом войскам поручено сохранять готовность к отражению возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника.
В Кремле отметили, что рассчитывают на аналогичные шаги со стороны Украины и соблюдение перемирия.
УКРАИНА ЯКОБЫ ГОТОВА
Позднее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил о готовности к пасхальному перемирию с Россией.
«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к ответным мерам. В этом году мы предлагали прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», - написал он.
По его словам, у сторон конфликта «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».
Официальный представитель Кремля позже уточнил, что Москва не проговаривала заранее с Украиной или США объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи.
2 апреля первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ранее Россия предлагала Украине воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре в праздничные даты, включая Пасху и 9 Мая, однако, по его утверждению, эти предложения не были поддержаны Киевом. Возможно, депутат имел в виду прошлые годы, так как в 2025 году Зеленский официально отверг инициативу лидера РФ Владимира Путина об установлении временного перемирия в связи с празднованием 80-летия Победы.
В прошлом году Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля, Зеленский поддержал инициативу. Примечательно, что тогда он тоже говорил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».
При этом подобные миролюбивые заявления Зеленского не помогли ВСУ сдержать обещанных слов. 20 апреля 2025 года Минобороны РФ выступило с заявлением о нарушении Киевом пасхального перемирия. В ведомстве указали, что ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.
РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЗЕЛЕНСКОГО
На фоне опыта прошлых лет военные эксперты не верят в благие намерения Украины. Военный блогер Юрий Подоляка заявил НСН, что подобные обещания Зеленского – это обычный пиар-ход.
«Это чисто пиар и политическая игра. В целом это более выгодно им, чем нам, но мы можем на это согласиться, поскольку наше руководство не хочет быть инициатором разрушения так называемого мирного трека, хотя, понятно, что он не работает. Если кто-то будет пытаться закрепиться под эту погоду, по ним сразу нанесут удар, и никто не будет заморачиваться насчет перемирия. Дроны продолжат летать, просто атак станет поменьше. Управляемость войсками на переднем крае довольно условная», - сказал Подоляка.
Со своей стороны, Владимир Рогов считает, что Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.
«У Зеленского тяжелая ситуация на всех участках фронта, поэтому ему необходима передышка, чтобы накопить количество ударных дронов. Атаки на Россию идут волнами: то несколько дней, то дронов совсем мало. Плюс необходимо сделать передислокацию, подготовиться к обороне, к «зёленке». В этом году весна как никогда ранняя, листва на деревьях появится примерно на месяц раньше обычного времени. Листва - это какая-никакая защита для наших ребят от дронов с учетом мертвой зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Поэтому Зеленский понимает, что его ждут тяжелые времена, и хочет к ним подготовиться лучше. Лучше можно подготовиться путем хоть такого, короткого перемирия. При этом о мире речь в его словах не идет. Всегда, если что-то звучало с той стороны, это было лукаво», - разъяснил собеседник НСН.
Несмотря на якобы мирную риторику Зеленского накануне перемирия, в ночь на 10 апреля дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 150 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны. Военные сбили 57 дронов в Волгоградской области, 48 – в Ростовской, 35 – в Белгородской. Кроме того, девять БПЛА уничтожили над водами Каспийского моря, по одному - над Калмыкией и Тамбовской областью.
Также в российских регионах наблюдалось массовое закрытие аэропортов. Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Екатеринбурга введены ограничения на прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения вводились в аэропортах еще 16 городов. В их числе Пермь, Киров, Ижевск, Казань, Чебоксары, Ульяновск, Нижнекамск, Оренбург, Самара, Пенза, Саратов, Астрахань, Волгоград, Тамбов, Владикавказ и Грозный. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Бугульмы. К 8 утра 10 апреля практически все ограничения сняты.
