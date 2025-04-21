«Кривое зеркало»: Киев ответил ударами на пасхальное перемирие Путина
Завершился срок объявленного Путиным пасхального перемирия, Москва уверяет, что Киев не соблюдал договоренности. Трамп, несмотря на это, ждет заключения сделки между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.
Срок действия пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, истек. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что продления прекращения огня не будет. Песков уточнил, что российский президент Владимир Путин не давал никаких дополнительных команд и распоряжений на этот счет.
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. При этом он отметил, что российские военные должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева.
«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил он на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев будет действовать в рамках перемирия «зеркально» - тишина за тишину, удары в защиту от ударов. При этом он отметил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».
«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия», - написал он в соцсетях.
Подобные миролюбивые заявления Зеленского не помогли ВСУ придерживаться пасхального перемирия. Российская сторона пришла к выводу, что Киев по-прежнему не готов договариваться.
КИЕВ САБОТИРОВАЛ
Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не соблюдал пасхальное перемирие, но зачем-то предлагает его продлить. Госдеп США также указывал на то, что было бы неплохо продлить перемирие, Захарова дала понять, что дело не в Москве.
20 апреля Минобороны РФ выступило с заявлением о нарушении Киевом пасхального перемирия.
В ведомстве указали, что ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.
При этом все российские войска с 18:00 часов 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».
Киев целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа», - отметил он.
Более того, депутат добавил, что Украина не только продемонстрировала всему миру свою неспособность договариваться, но и показала, что власти потеряли контроль над некоторыми автономными группировками ВСУ, которые действуют под руководством «западных кураторов».
Украинский лидер Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, сообщил в Telegram депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что Зеленский обвиняет Москву в нарушении режима перемирия и при этом признает, что воздушных тревог на Украине не было.
«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым. Веры властям Киева нет — врать и переводить стрелки стало их политическим кредо», - написал депутат.
А ЧТО ТРАМП?
Россия и Украина не могут договориться о временном перемирии, но американский лидер Дональд Трамп продолжает верить в заключение долгосрочной сделки. Накануне он заявил в соцсети Truth Social о надежде на заключение сделки Москвой и Киевом в ближайшую неделю.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе», — заявил глава государства.
По его словам, после этого Россия и Украина «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».
18 апреля он также заявил, что Вашингтон прекратит военную помощь Украине, сосредоточившись на достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой. Трамп предупредил, что Соединенные Штаты готовы выйти из диалога, если одна из сторон попытается сорвать или умышленно затянуть его.
Теперь Трамп может воспользоваться несоблюдением Киевом пасхального перемирия, чтобы выйти из переговоров между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Корнелльского университета Ричарда Бенсела.
Эксперт указал, что объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия поставило Киев перед сложным выбором, поскольку его соблюдение Украиной легитимизировало бы участие Москвы в мирных переговорах, против чего выступали украинские власти. При этом Трамп не готов постоянно уговаривать Украину.
Американские СМИ разузнали, что Зеленскому выдвинуты понятные и логичные условия, но он медлит в своем решении. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что администрация Трампа требует признания присоединения Крыма к России в 2014 году и отказ от вступления в НАТО. По данным СМИ, пока риторика Трампа носит все-таки формат «вариантов и обсуждений», а не ультиматумов. При этом от Украины ждут ответа уже к концу недели.
Также сообщается, что США якобы предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской АЭС и передать их под контроль Вашингтона. В материале не говорится о том, какие именно территории вокруг станции Вашингтон хочет сделать нейтральными.
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