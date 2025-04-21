«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил он на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев будет действовать в рамках перемирия «зеркально» - тишина за тишину, удары в защиту от ударов. При этом он отметил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия», - написал он в соцсетях.

Подобные миролюбивые заявления Зеленского не помогли ВСУ придерживаться пасхального перемирия. Российская сторона пришла к выводу, что Киев по-прежнему не готов договариваться.

КИЕВ САБОТИРОВАЛ

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не соблюдал пасхальное перемирие, но зачем-то предлагает его продлить. Госдеп США также указывал на то, что было бы неплохо продлить перемирие, Захарова дала понять, что дело не в Москве.

20 апреля Минобороны РФ выступило с заявлением о нарушении Киевом пасхального перемирия.

В ведомстве указали, что ВСУ более 440 раз обстреляли позиции ВС РФ из орудий и минометов, нанесли 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и несколько раз сбросили различные боеприпасы, в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

При этом все российские войска с 18:00 часов 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

Киев целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.