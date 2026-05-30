Омбудсмен: Поиск пропавших жителей Курской области продолжается

Работа по поиску жителей Курской области, которые потеряли связь с родственниками после вторжения ВСУ, продолжается. Об этом сообщила в своём канале на платформе «Макс» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В ходе встречи с главой региона Александром Хинштейном достигнута договоренность и дальше координировать усилия всех ведомств, использовать все возможности. Особое внимание — обмену информацией и работе с обращениями, подчеркнула омбудсмен.

В регионе создан реестр жителей, с которыми утрачена связь, подчеркнула Лантратова. Он размещен на сайте правительства области. Через него родственники могут получить информацию о близких или передать сведения, которые помогут в поиске.

На начало года в Курской области уже нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
