Летят на 50 километров: Как Россия борется с «бесшумными» дронами ВСУ
Максимальная дистанция полета дрона с оптоволокном – 50 километров, с радиоэлектронными дронами бороться проще, так как можно вскрывать факт подлета, заявил НСН Максим Кондратьев.
Украинские военные начали использовать бесшумные винты для своих беспилотников, но это не помешает российским средствам защиты сбивать дроны, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные БПЛА, чтобы снизить их слышимость во время атаки, рассказал РИА Новости сотрудник УФСБ по республике. По его словам, подобные характеристики беспилотникам придают за счет модификации уже существующих моделей дронов. Кондратьев рассказал, о каких дронах идет речь.
«Появились модификации дронов с бесшумными винтами, подобные технологии всегда использовались, просто немного сменилась шумность именно винтов. Это не вопрос смены силовых установок. Во-первых, нужно активнее применять средства радиоэлектронного подавления для создания безопасных зон. Во-вторых, требуются инженерные средства защиты для борьбы с дронами, которые управляются по оптоволокну. Оба этих варианта используют бесколлекторный электродвигатель. Не так важно, громко или тихо звучат винты дрона. Его обнаруживать нужно не с помощью акустических форм, это радиочастотное обнаружение и выявление на раннем этапе. Ничего нового в принципе не появилось. У нас в этом смысле очень большой ассортимент беспилотных комплексов, в некоторых аспектах мы гораздо дальше ушли с точки зрения технологий», - рассказал он.
По его словам, в любом случае необходимо создавать буферную зону на 50 километров для защиты тыловых районов.
«Чтобы не использовались дроны на оптоволокне по тыловым районам, где мирные жители находятся, нужно отодвигать линию боевого соприкосновения, создавать буферную зону не менее 50 километров. Максимальная длина катушки дрона с оптоволокном – 50 километров. С радиоэлектронными дронами бороться проще, так как можно вскрывать факт подлета, а дальше давить его средствами радиоэлектронного подавления», - добавил собеседник НСН.
Российские военные начали активно использовать на передовой новые дроны-перехватчики «Елка» для борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в репортаже военного корреспондента Александра Сафиулина.
