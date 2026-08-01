Серийный убийца и казнь: Подробности гибели россиян в Таиланде
Тела двоих убитых россиян нашли в Паттайе накануне.
СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА
Один из задержанный по делу об убийстве молодых россиян в Паттайе оказался серийным убийцей. По данным газеты Thairath, речь идет о неоднократно судимом 43-летнем гражданине Таиланда по кличке Понг. Известно, что на счету Тханы Кыттхонга жизни как минимум пяти человек.
СМИ писали, что в 2010-м году его арестовывали за похищение несовершеннолетнего, в 2016 и 2018 годах — за незаконное хранение оружия. Местные жители рассказали, что он вышел из тюрьмы два месяца назад.
Портал Siamchon News передавал, что 1 августа полиция Таиланда предъявила обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян в Паттайе. Согласно информации издания, в суд доставили Тхонгчая Тхонга, Тхана Пхонга, Атсанга Бола и Чатчанона Флука. Во время конвоирования родственники погибших выкрикивали проклятия в адрес подозреваемых, после чего фигурантов под усиленной охраной полиции доставили в суд.
Следствие предъявило им обвинения в предумышленном убийстве, ограблении с применением оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном лишении свободы, а также сокрытии и захоронении тел с целью скрыть преступление, пишут «Известия».
В субботу утром жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве. Журналисты и местные, которые приняли участие в поисках убитых россиян и тайской семьи, выкрикивали в адрес подозреваемых: «Смертная казнь!».
Адвокат, которому придется их защищать, уточнил, что было заведено два уголовных дела: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев.
«По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь», - говорится в материале.
Однако юрист подчеркнул, что в качестве меры пресечения суд, скорее всего, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства российских туристов в Паттайе, заверив, что подобное в стране больше никогда не повторится. Он посетил место убийства россиян, а затем полицейский участок.
После осмотра политик подчеркнул, что власти не будут поддерживать смягчение наказания для лиц, совершивших тяжкие преступления, которые могут повлиять на доверие жителей и туристов к безопасности в стране. Кроме того, Чарнвиракун выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что произошедшее является результатом действий отдельной группы преступников, а не отражением общего уровня безопасности в Таиланде.
Представители посольства России в стране рассказали РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕСТУПЛЕНИИ
По версии полиции, утром 26 июля Понг убил двух россиян, один из которых был несовершеннолетним. Детали преступления раскрыл его соучастник — 39‑летний Тхонгчай Синин, известный как Тхонг. Он рассказал, как они остановили мотоцикл, на котором ехали брат и сестра, передает Thairath.
Известно, что злоумышленники выдали себя за сотрудников полиции. Понг угрожал Роману оружием, надел на юношу наручники, после чего они вынудили туристов сесть на мотоциклы и увезли их на окраину города — в лесистую местность.
Далее, признался Тхонг, Понг увел россиян в лесополосу возле дороги, где и расправился с ними. После этого преступники закопали тела.
При этом, чтобы замести следы, злоумышленники перевезли мотоцикл в дом Тхонга и разобрали на запчасти для продажи. Но покупатель отказался приобретать детали, усомнившись в их происхождении. В итоге правонарушители вывезли разобранный мотоцикл в район старого кладбища на юге Паттайи и закопали его там.
ПОИСКИ
Погибшими оказались брат и сестра из Тюмени — 22-летняя Диана и 17-летний Руслан Назимовы. СМИ писали, что они несколько лет жили в Таиланде.
Их мать Зарина Назимова переехала из Тюменской области в Таиланд в 2018 году, передает РИА Новости. Известно, что детей и своего отца она перевезла в пригород Паттайи в 2021-м. По словам Зарины, дети были домашними, и уйти из дома на несколько дней для них было совсем не характерно.
26 июля 2026-го примерно в 04:00 утра брат и сестра уехали кататься на байке, после чего пропали. Они арендовали черно-серый мотоцикл Honda ADV и в районе Банг Ламунг планировали зайти в круглосуточный магазин.
Примерно через 20 минут после их отъезда мать, которая в тот момент находилась в Бангкоке, получила с телефона Дианы сообщение: «Срочно» с координатами точки примерно в 200 метрах от дома.
После этого связь с братом и сестрой пропала. Женщина обратилась в полицию. В розыске пропавших участвовали более 200 человек: сотрудники полиции и местной администрации, местные жители и российские волонтеры.
29 июля полицейские обнаружили разобранный байк пропавших россиян вблизи дома одного из подозреваемых. 31 июля спецназ задержал двоих из них. Согласно информации полиции, они признались в убийстве россиян и сами показали место, где закопали тела.
ДРУГИЕ УБИЙСТВА
СМИ также писали, что в июне те же мужчины вместе с двумя сообщниками напали на дом таиландской семьи. Известно, что, выдавая себя за полицейского, Понг проник в их дом. На супружескую пару и их ребенка злоумышленники надели наручники, после чего всех троих погрузили в принадлежащий семье пикап и вывезли в лес. В том же районе обнаружили тела двух россиян.
Тхонг рассказал, что мотивом убийства вновь стала кража, но в тот раз — автомобиля. Кроме того, Понг забрал мобильные телефоны убитых, передает ТАСС.
На допросе Тхонг полностью признал вину по обоим эпизодам и указал следователям места захоронения всех пяти жертв, они находились неподалеку друг от друга. Задержанный утверждает, что не получал материальной выгоды и помогал главарю исключительно из страха за безопасность своей семьи. Установлено, что во всех указанных преступлениях Понг использовал одно и то же огнестрельное оружие.
На фоне случившегося известный путешественник Матвей Шпаро в беседе с НСН подчеркнул важность уважительного отношения туристов к стране пребывания, разумной осторожности и сдержанности в поведении, чтобы не столкнуться с неприятностями.
«Туристам нужно быть аккуратнее: не стоит брать на себя слишком много и думать, что ты все знаешь. Важно уважать страну, в которую приезжаешь, и заранее побольше о ней почитать. К сожалению, в любой стране турист может столкнуться с криминальными элементами — это возможно не только за границей, но и в России. Нужно просто быть внимательным. Мне кажется, не стоит демонстрировать, что ты "самый крутой в округе". Если у тебя есть хороший фотоаппарат, доставай его только тогда, когда он действительно нужен для съемки. Если при себе много наличных, лучше держать их подальше от чужих глаз. В целом стоит вести себя поскромнее», — сказал он.
Ранее канал Baza в «Максе» сообщил, что в Грузии мужчина избил российскую туристку из-за того, что она с друзьями якобы портила грузинскую свадьбу, разговаривая на русском языке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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