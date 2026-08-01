Серийный убийца и казнь: Подробности гибели россиян в Таиланде

СМИ писали, что в 2010-м году его арестовывали за похищение несовершеннолетнего, в 2016 и 2018 годах — за незаконное хранение оружия. Местные жители рассказали, что он вышел из тюрьмы два месяца назад.

Портал Siamchon News передавал, что 1 августа полиция Таиланда предъявила обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян в Паттайе. Согласно информации издания, в суд доставили Тхонгчая Тхонга, Тхана Пхонга, Атсанга Бола и Чатчанона Флука. Во время конвоирования родственники погибших выкрикивали проклятия в адрес подозреваемых, после чего фигурантов под усиленной охраной полиции доставили в суд.

Следствие предъявило им обвинения в предумышленном убийстве, ограблении с применением оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном лишении свободы, а также сокрытии и захоронении тел с целью скрыть преступление, пишут «Известия».