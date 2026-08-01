Миграционный кризис привел к сбоям паромного сообщения между Сеутой и Испанией

Как заявил в пятницу мэр‑президент Сеуты Хуан Хесус Вивас, за одни сутки в город из Марокко проникли примерно 60 тысяч человек. При этом, по данным газеты 20minutos (со ссылкой на источники в полиции Испании), порядка 53 тысяч мигрантов впоследствии добровольно вернулись на марокканскую территорию.



Сотрудница порта рассказала агентству, что сейчас перевозки осуществляются с перебоями: суда нередко выходят в рейс с опозданием, расписание отдельных маршрутов корректируется, а некоторые рейсы объединяют. Проблемы возникли и на линиях из Альхесираса в Марокко — в частности, в Танжер.



Ситуация усугубляется из‑за ужесточённого контроля на границе: сотрудники полиции задерживают часть пассажиров и не позволяют им продолжить путь. В пассажирском терминале люди вынуждены подолгу ждать отправления — иногда ожидание растягивается на несколько часов. По словам представительницы порта, причина сбоев — нарушение обычного ритма пассажиропотока на фоне кризиса в Сеуте.



Нагрузку на порт дополнительно усилил отток людей из автономного города: многие туристы стали уезжать на паромах, опасаясь за свою безопасность, а также из‑за того, что в Сеуте закрылась часть заведений — в том числе рестораны, супермаркеты и аптеки.



Альхесирас, находящийся на юге Испании, служит главным узлом морского сообщения с Сеутой — испанским автономным городом, расположенным на африканском побережье Средиземного моря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

