В Волгоградской области повторно ввели лимиты на продажу топлива

Ранее, 28 июля, АЗС компаний «Лукойл» и «Газпром» сняли ограничения на продажу всех марок бензина: это стало возможным благодаря мерам, реализованным совместно с федеральными органами власти. Тогда заявлялось, что обстановка на региональном топливном рынке нормализовалась.



Однако сейчас ситуация изменилась: «Лукойл» и «Газпром» временно вернули лимиты на отпуск бензина — в рамках одной транзакции можно приобрести не более 40 литров. При этом «Лукойл» дополнительно ввёл ограничения на продажу дизельного топлива: в черте города лимит составляет 60 литров, на трассе — 200 литров. В то же время «Газпром» продолжает отпускать дизельное топливо без каких‑либо ограничений.



Региональные власти подчёркивают, что предпринимают все требуемые меры для поддержания стабильности на топливном рынке области.

Ранее стало известно, что крупные сети АЗС ослабляют ограничения на продажу топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

