Бизнесмен из Тулы: В Грузии похитили и убили российского туриста

Известно, что мужчина часто путешествовал. В особенности для поездок он предпочитал Грузию. Отмечается, что ранее Виктор не был замечен в конфликте с местными жителями.

Коллеги убитого характеризуют его как общительного и образованного человека.

«Мы были с ним полным дополнением друг друга. На работе могли засиживаться до 5 утра. Планы были грандиозные. Виктор очень образованный, эрудированный и начитанный человек», - приводит слова одного из друзей погибшего издание «Tula.aif.ru».

Товарищ Виктора Евгений Ермаков рассказал журналистам, что последний раз созванивался с убитым вечером 4 января, когда тот уже был в Грузии. По его словам, была плохая связь, поэтому друзья договорились созвониться позже. О смерти Виктора Евгений узнал из СМИ.