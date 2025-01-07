Бизнесмен из Тулы: В Грузии похитили и убили российского туриста
Тело погибшего в Грузии 38-летнего туриста из Тульской области нашли в реке Накра 6 января.
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН
Стало известно, что убитый в Грузии 38-летний российский турист был успешным предпринимателем из Тульской области. По данным «Российской газеты», Виктор Соловьев семь лет назад начал бизнес по производству пластиковых изделий на заказ. Согласно информации источника, в 2023 году доход его фирмы составил 13,2 млн рублей.
Известно, что мужчина часто путешествовал. В особенности для поездок он предпочитал Грузию. Отмечается, что ранее Виктор не был замечен в конфликте с местными жителями.
Коллеги убитого характеризуют его как общительного и образованного человека.
«Мы были с ним полным дополнением друг друга. На работе могли засиживаться до 5 утра. Планы были грандиозные. Виктор очень образованный, эрудированный и начитанный человек», - приводит слова одного из друзей погибшего издание «Tula.aif.ru».
Товарищ Виктора Евгений Ермаков рассказал журналистам, что последний раз созванивался с убитым вечером 4 января, когда тот уже был в Грузии. По его словам, была плохая связь, поэтому друзья договорились созвониться позже. О смерти Виктора Евгений узнал из СМИ.
Об убийстве российского туриста в Грузии стало известно 5 января. Сообщалось, что злоумышленники преградили путь машине Виктора и его девушки Алины на дороге, когда те ехали на грузинский горнолыжный курорт. Начался конфликт, после чего преступники выстрелили в туриста.
ВЫСТРЕЛ. РЕКА. ЗАДЕРЖАНИЕ.
По данным Telegram-канала «Shot», Виктор и Алина в ночь на 4 января ехали на автомобиле Škoda на горнолыжный курорт Тетнульди. Молодые люди решили остановиться у туннеля, чтобы снять на видео снегопад. В этот момент мимо них проехал белый автомобиль Subaru, внутри которого находились двое местных мужчин. Они спросили у пары, нужна ли им помощь, но после отказа уехали.
Позже, согласно информации канала, россияне вновь увидели то же авто на дороге Зугдиди — Местия. Водитель попросил у туристов насос, Виктор вышел из машины, но на всякий случай взял с собой складной нож. После начался конфликт. По словам Алины, злоумышленники интересовались у туристов, зачем те их фотографировали.
Родственники пострадавших рассказали изданию, что преступники выстрелили в россиянина, после чего один из них сел в Subaru, второй — в Škoda Виктора. Они затащили тело в машину, увезли его в неизвестном направлении, а потом выкинули тело, чтобы скрыть следы преступления. Девушку они оставили на трассе в машине. Потерпевшей удалось связаться с полицией, так как она смогла спрятать телефон в момент нападения.
Тело убитого в Грузии россиянина нашли в реке Накра недалеко от места преступления, сообщает телеканал «Mtavari». Известно, что двоих подозреваемых 32-х и 38-и лет удалось задержать через два дня после случившегося. Им предъявлены обвинения в убийстве, разбое и незаконном хранении оружия. Злоумышленникам может грозить пожизненное лишение свободы.
«Следствие установило, что 5 января фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, а один из них, В.С., 1986 года рождения, был застрелен. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись, но были задержаны», — рассказали в пресс-службе МВД Грузии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на горнолыжном курорте в Турции погиб несовершеннолетний россиянин.
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