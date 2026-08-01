Моргенштерн* исполнил религиозную песню на концерте в Хайфе
После того как рэпер Моргенштерн (внесён в реестр иноагентов Минюста РФ) принял иудаизм, в его творчестве и сценическом имидже произошли заметные перемены. Как передаёт SHOT, на концерте в Хайфе артист предстал перед публикой в кипе и включил в программу размышления на религиозные темы. Выступление он завершил хасидской песней, посвящённой Богу.
Моргенштерн выступил в статусе секретного гостя — и удивил зрителей нестандартной программой: вместо привычных номеров он представил монолог о своей вере и тёплых чувствах к Израилю. В ходе концерта исполнитель, ныне именующий себя Исраэль Йегуда Моргенштерн, также позволил себе ироничные замечания о высокой стоимости жизни в еврейском государстве.
Кульминацией вечера прозвучала композиция «Нет, нет никого, кроме Бога одного» — песня, раскрывающая идею единобожия.
Трансформация коснулась и внешнего облика артиста: теперь он отдаёт предпочтение сдержанному стилю в одежде. Кроме того, из‑под рубашки у него заметен цицит — традиционные кисти, являющиеся частью облачения верующих евреев.
Ранее желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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