Моргенштерн* исполнил религиозную песню на концерте в Хайфе

После того как рэпер Моргенштерн (внесён в реестр иноагентов Минюста РФ) принял иудаизм, в его творчестве и сценическом имидже произошли заметные перемены. Как передаёт SHOT, на концерте в Хайфе артист предстал перед публикой в кипе и включил в программу размышления на религиозные темы. Выступление он завершил хасидской песней, посвящённой Богу.

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Моргенштерн выступил в статусе секретного гостя — и удивил зрителей нестандартной программой: вместо привычных номеров он представил монолог о своей вере и тёплых чувствах к Израилю. В ходе концерта исполнитель, ныне именующий себя Исраэль Йегуда Моргенштерн, также позволил себе ироничные замечания о высокой стоимости жизни в еврейском государстве.

Кульминацией вечера прозвучала композиция «Нет, нет никого, кроме Бога одного» — песня, раскрывающая идею единобожия.

Трансформация коснулась и внешнего облика артиста: теперь он отдаёт предпочтение сдержанному стилю в одежде. Кроме того, из‑под рубашки у него заметен цицит — традиционные кисти, являющиеся частью облачения верующих евреев.

Ранее желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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